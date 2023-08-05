«Большие потери и никакой помощи»: пленные бойцы рассказали о положении ВСУ Фото: REUTERS

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о настоящем положении дел в подразделениях. Александр Бадура поведал, что их отправили в бой без какого-либо обучения и без новой техники.

— Мы выходили на связь, а связи не было. Когда просили поддержку, никто не отвечал, — рассказал Бадура.

По словам бойца, никто не хочет служить в рядах ВСУ из-за ужасного командования, а больше половины подразделений уже просто нет в живых. Бадура также добавил, что после того, как попал в плен, с ним хорошо обращались и ничего плохого сказать о российских военных не может. Ему дали воды.

Другой пленный боец ВСУ Александр Салтовский рассказал, что повестку ему вручили в момент, когда он выходил из супермаркета. При этом его сразу же забрали сотрудники, а вещи мать привезла ему мать уже на полигон.

— Постреляли пару раз по девять патронов, а в основном ходили по лесу, якобы тренировали тактику, но никаких тактических навыков я не получил, — высказался боец об обучении в украинской армии.

Про уровень оснащения он тоже отзывается не очень лестно, поскольку ему выдали автомат 1979 года. Для того, чтобы разобрать столько ветхое оружие, Салтовскому приходилось бить его об стену.

Боец рассказал, что украинское командование формирует из оставшихся в живых солдат новые группировки, бросая их на передовую. Сами же командиры не участвуют в боевых действиях и отсиживаются в блиндажах.

— Боевой дух низкий из-за отношения командиров как к расходному материалу, — добавил Салтовский.

Ранее один из пленных ВСУ рассказывал, что командиры устраивают самосуд и расстреливают солдат. После таких преступлений, уцелевшие солдаты попросту бросают оружие и сдаются в плен.