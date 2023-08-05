Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу в штабе ВС России Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по государственному оборонному заказу в штабе российских войск.

«В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В совещании участвовало руководство Минпромторга и оборонного ведомства, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Как следует из видео, опубликованного Минобороны, в совещании также принял участие начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, Шойгу вручил государственные награды и наградное оружие военнослужащим группировки войск «Центр». Бойцы были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» за проявленную самоотверженность и героизм, орденами Мужества, знаками отличия Георгиевский крест и медалями «За отвагу».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что страна обязана увеличить расходы на вооружение для своей защиты.