Синоптик Вильфанд: после аномальной жары в Центральной России похолодает Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вслед за аномально жаркими днями в начале грядущей недели, Центральную Россию ждут кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

— Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно снизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры. В четверг – 20-23 градуса, — заявил Вильфанд.

Также по словам специалиста, температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса. Осадки же начнутся во второй половине недели, а самые низкие температуры днем будут именно на выходных.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, когда из Москвы отступит аномальная жара. По словам специалиста, жара в столице спадет восьмого августа, а вместе с этим могут пройти сильные ливни с грозами и даже с градом.