Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен-оперы» компенсацию за отменные концерты

Анна Нетребко подала в суд на оперу в Нью-Йорке, потребовав 360 тысяч долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск к «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке, потребовав 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления, сообщают американские СМИ.

По информации Washington Post, «в иске содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете». Сумму, обозначенную в иске, певица обосновала потерей гонораров за выступления и репетиции.

В свою очередь представители Нетребко заявили изданию, что «Метрополитен-опера» использовала ее «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

Сайт KP.RU писал, как скандально известная группа Pussy Riot* отказалась выступать на одной сцене с Анной Нетребко, бойкотировав фестиваль в Германии из-за участия оперной дивы.

*Участники группы признаны иноагентами в России