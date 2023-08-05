Володин: Байден готовит Тайваню участь Украины Фото: Иван МАКЕЕВ

Вашингтон хочет спровоцировать конфликт вокруг Тайваня, готовя острову учесть Украины. Такое заявление сделал спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США, — говорится в публикации.

Володин добавил, что планы президента Соединенных Штатов по покупке оружия для Тайваня — ошибка. При этом Белый дом хочет закупать вооружение для острова на средства, выделенные Украине. По словам спикера, режим Зеленского не смог оправдать ожиданий Вашингтона и теперь американские чиновники ищут спасение в новом конфликте.

Все это происходит в то время, как рейтинг президента Джо Байдена бьет антирекорды, а за всю историю ниже его показателей был только рейтинг Джимми Картера. Володин считает, что с такими результатами выборы выиграть ему не удастся.

Ранее стало известно, что Байден планирует обратиться к Конгрессу США для одобрения закупок вооружения для Тайваня на средства, выделенные для Украины. Он решился на такой шаг из-за якобы растущей угрозы со стороны Пекина.