Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил три года тюрьмы по делу о мошенничестве

Бывший премьер Пакистана Имран Хан Фото: REUTERS

Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам заключения по делу о мошенничестве.

Как передает пакистанская газета Dawn, суд постановил, что обвинения против Хана были доказаны. Речь идет о продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Кроме того, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий.

Напомним, бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» задержали в мае этого года.

Сайт KP.RU рассказывал, что партия Хана призывала своих сторонников выйти на акции протеста, и уже через несколько часов сотни тысяч пакистанцев начали блокировать военные базы и блокпосты, а также поджигать дома и автомобили чиновников по всей стране. После этого власти трех из четырех провинций ввели Пакистана запретили все публичные собрания и акции.