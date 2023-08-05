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НовостиВ мире5 августа 2023 8:17

Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил три года тюрьмы по делу о мошенничестве

Речь идет о продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший премьер Пакистана Имран Хан

Бывший премьер Пакистана Имран Хан

Фото: REUTERS

Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам заключения по делу о мошенничестве.

Как передает пакистанская газета Dawn, суд постановил, что обвинения против Хана были доказаны. Речь идет о продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Кроме того, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий.

Напомним, бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» задержали в мае этого года.

Сайт KP.RU рассказывал, что партия Хана призывала своих сторонников выйти на акции протеста, и уже через несколько часов сотни тысяч пакистанцев начали блокировать военные базы и блокпосты, а также поджигать дома и автомобили чиновников по всей стране. После этого власти трех из четырех провинций ввели Пакистана запретили все публичные собрания и акции.