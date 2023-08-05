«Мы устали»: украинские военные рассказали о тяжелом положении под Артемовском
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Подразделения Вооруженных сил Украины несут большие потери в боях на Артемовском направлении, что ставит под вопрос успех украинского наступления. Об этом рассказали в американском издании The Wall Street Journal.
— Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали, — рассказал один из украинских военных медиков.
Также в публикации рассказали, что российские войска стали использовать гораздо больше дронов и система связи стала намного совершеннее. Это позволяет защитить каналы связей от перехвата украинскими связистами. Солдаты ВСУ отмечают, что российская армия намного лучше подготовлена и проявляет смекалку в ходе боевых действий.
Ранее депутат Александр Бородай заявил, что украинские войска истощают свои резервы в безуспешных попытках наступления на Артемовском направлении. Постоянные неудачи постепенного надламывают боевой дух ВСУ.