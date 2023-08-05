Один человек погиб при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные силы Украины обстреляли город Кременная в Луганской народной республике, погиб один человек, сообщает администрация Кременского района.

«В очередной раз в результате вероломных обстрелов киевским режимом жилой инфраструктуры города Кременная было повреждено три жилых домостроения. Погиб один мирный житель, трое получили ранения», – говорится в Telegram-канале администрации.

Как заявили власти Кременского района, киевский режим систематическими обстрелами жилых домов пытается посеять панику среди мирного населения, используя при этом методы террористических группировок.

На этой неделе ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кременной. Хозяин домовладения получил ранения несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу.

Напомним, в конце января этого года при обстреле Кременной со стороны ВСУ погибла 10-месячная девочка.