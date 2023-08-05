«Киев играет с огнем»: на Западе недовольны выпадами президента Украины Фото: REUTERS

Киев может потерять всех ключевых союзников, включая Польшу и Великобританию из-за истерик президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для издания The Telegraph.

— Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников, — подчеркнул обозреватель.

Также Бреттон-Гордон отметил, что сейчас Украина находится в сложной ситуации, поскольку наступление ВСУ полностью провалилось, даже не прорвав первую линию российской обороны. При этом Зеленский устраивает истерики по поводу поддержки со стороны Польши и Британии.

Некоторые западные чиновники и вовсе стали сильно нервничать после атак беспилотников на Москву. Вся эта ситуация и может обернуться для Киева потерей важнейших союзников.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о потерях ВСУ с начала наступления. Украинские войска потеряли более 43 тысяч солдат и десятки западных танков. Всего же за неполные два месяца ВСУ потеряли около пяти тысяч единиц военной техники.