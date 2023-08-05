Секретарь СНБО Украины Данилов усомнился в восстановлении ядерного арсенала страны Фото: ТАСС

Украина вряд ли сможет восстановить ядерный потенциал, который был у нее ранее, считает секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят – давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь», – заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Данилов отметил, что сейчас есть страны, которые не обладают ядерным оружием, но которым его предоставляют страны НАТО. Глава СНБО Украины при этом не стал утверждать, что Киев обязательно получит его от членов альянса, поскольку «это сложная, ответственная и тяжелая работа».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин ранее напомнил о попытках Украины заполучить ядерное оружие, подчеркнув, что украинский режим это сделать. Он также отметил, что НАТО «ускоренно разворачивала» у российских границ свои базы.