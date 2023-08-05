Самолет врезался в телескопический трап в аэропорту Сочи Фото: vk.com/aviapub

Самолет Airbus врезался в телескопический трап в аэропорту Сочи во время подготовки к высадке пассажиров. Об этом «КП-Кубань» рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

— Авиакомпанией было принято решение произвести замену борта для следующего рейса на вылет, — подчеркнули в пресс-службе.

По имеющейся информации, самолет прибыл в Сочи из Нижнего Новгорода, а при заруливании на стоянку экипаж авиакомпании Nordwind задел телетрап. В результате столкновения у самолета повреждено крыло и левый двигатель.

В дальнейшем пассажиры должны были отправиться из Сочи в Новосибирск, а в период задержки рейса, представители авиакомпании работали с людьми и предоставили им питание и напитки.

Ранее в Иркутске самолет врезался в стаю птиц, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 140 человек, а в результате инцидента никто не пострадал.