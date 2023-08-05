Посольство Китая потребовало от РФ расследовать отказ во въезде китайским туристам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство КНР в Москве потребовало от России расследовать отказ во въезде пятерым китайским туристам. По предварительным данным, они до поездки указали неверную информацию в заявлении, что нарушает российские законы. Об этом рассказали в аккаунте в соцсети WeChat дипмиссии КНР.

— Двадцать девятого июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны, — говорится в публикации.

Также в сообщении указано, что российская сторона заявила, что всегда приветствует туристов из Китая и не ведет никакой дискриминационной политики в отношении китайских граждан.

Посольство КНР потребовало провести тщательное расследование на предмет злоупотребления полномочиями российских пограничников.

Ранее стало известно, что китайский визовый центр начал работать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге. Уже в ближайшее время планируется и официальное открытие.