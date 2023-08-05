«Это такие игры сейчас?»: Пугачева возмутилась поведением своих детей и дочери Орбакайте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева вместе с семьей отдыхает в Юрмале, а на их виллу также прилетела Кристина Орбакайте со своей дочерью. Муж примадонны Максим Галкин* снял видео, как дети довольно активно и шумно игрались.

Дети наполняли воздушные шары водой, а после чего лопали их, что доводило их до громкого смеха, который и привел к тому, что Алла Борисовна решила посмотреть, чем же столь увлекательным заняты дети.

Она увидела, как дочь Лиза решила разнообразить развлечение и наполнила целый шар горячей воды, чтобы потом его лопнуть и согреть ноги.

— Это нормально? Это такие игры сейчас, да?, — возмущенно спросила Пугачева.

Поскольку видео опубликовано в социальных сетях, люди стали подшучивать над тем, сколько же потом это все придется убирать. Помимо этого многие отметили, что Алла Пугачева прекрасно выглядит даже без особого макияжа.

Ранее KP.RU рассказывал, что сейчас Пугачева выступает на частных мероприятиях за гонорар не менее полумиллиона евро. При этом информация о том, что она будет выступать на фестивале Лаймы Вайкуле — просто подогрев самого мероприятия.