Путин поздравил летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны Николай Кульпов Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетием.

«Сердечно поздравляю вас со славным столетним юбилеем. Ваша жизнь является настоящим образцом преданного служения Родине», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Кульпов прошел боевой путь до Восточной Пруссии, где сражался «крылом к крылу» с французскими летчиками авиаполка «Нормандия-Неман», и повоевал в небе над Кореей, где в полной мере проявил исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа. Путин также напомнил о многолетней общественной и просветительской деятельности ветеран Великой Отечественной, направленной на сохранение исторической правды и упрочение дружбы между народами.

Николай Кульпов в начале Великой Отечественной войны поступил в Молотовское авиационное училище в Перми на специальность «летчик-бомбардировщик». Окончив его, он направился служить направили в 49 запасной полк, где готовили авиационных разведчиков.

В конце 1943 года Кульпов воевал в 206 отдельном корректировочно-разведывательном полку под Витебском. Первые 15 вылетов стали для него успешными, за это летчик был награжден медалью «За боевые заслуги». День Победы встретил в Ауце в Латвии.