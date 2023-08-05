Украина предупредила о военной угрозе в акватории шести черноморских портов РФ Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Украина выпустила предупреждение о военной угрозе в акватории шести портов России на Черном море.

Как сообщается на сайте украинского государственного научно-производственного комплекса «Госгидрография», военная угроза объявлена в «акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань».

Предупреждение было объявлено с 4 августа и выпущено с открытой датой, то есть до последующей отмены, сказано в сообщении.

Напомним, ночью 4 августа российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.