Bild: воры проникли в квартиру солиста Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально недавно вокруг фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна гремели скандалы и обвинения в сексуальном и физическом насилии над фанатками, но сейчас у него случилась проблема немного другого характера. Воры проникли в дом певца в Берлине. Об этом рассказали в издании Bild со ссылкой на местную полицию.

— Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду, — говорится в публикации.

На данный момент полиция собирает улики, почесывая лестничные клетки и окрестности. О похищенном на данный момент неизвестно, поскольку сам музыкант вместе с группой находятся в Брюсселе. Линдеманна уже проинформировали о произошедшем, а сотрудники правопорядка продолжают поиски преступников.

Напомним, что ранее из-за обвинений солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна компания Universal Music решила временно приостановить сотрудничество с коллективом. Решение принято на неопределенный срок.