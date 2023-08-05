В США заявили о недовольстве в Белом доме атакой ВСУ на российский танкер

Белый дом недоволен атакой ВСУ на танкер «Сиг» в Керченском проливе Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена осталась недовольна атакой Вооруженных сил Украины на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе, сообщают американские СМИ.

Как пишет Financial Times, Белый дом считает, что подобные инциденты могут спровоцировать рост нефтяных котировок. Атаки на инфраструктуру экспорта нефти вызывают опасения не только у США, но и других стран Запада, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.

Тем временем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на танкер «Сиг», назвав ее «логичным шагом» по отношению к России.