«Ъ»: в деле о покушении на Симоньян и Собчак появилась 16-летняя фигурантка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый фигурант появился в уголовном деле о подготовке покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это оказалась 16-летняя девушка. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Участники расследования установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из «Параграфа» использовали 16-летнюю девушку», - проинформировало издание.

По данным газеты, в обязанности несовершеннолетней входило знакомство с мигрантами, а также заманивание их в безлюдные места, в которых участники группы нападали на них. По информации «Коммерсанта», девушка приняла участие как минимум в двух таких нападениях.

Мера пресечения новой фигурантке пока не избрана. Велика вероятность, что девушка будет проходить по делу только в качестве свидетеля. Остальным участникам группы, скорее всего, будет вменена статья о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

«Не знаю, можно ли перевоспитать шестнадцатилетнего человека, но я бы попробовала», - заявила Симоньян после появления информации о новой фигурантке дела.

15 июля ФСБ сообщило, что совместно с МВД и СК предотвратило покушение на убийство Симоньян и Собчак. Уточнялось, что преступная группировка была задержана в Москве и Рязанской области.

Позже силовики рассказали, что готовившим покушение пособникам украинских спецслужб должны были выплатить в общем 3 млн рублей - по 1,5 млн рублей за каждое убийство.