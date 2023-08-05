В Турции в ДТП попал кортеж экс-кандидата в президенты страны Кылычдароглу Фото: REUTERS

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке республики. Об этом сообщило издание Polemik Haber.

«В провинции Эрзинджан произошла авария с кортежем Кемаля Кылычдароглу», - проинформировало издание.

Всего в аварию попали семь автомобилей, которые следовали в кортеже. По данным Polemik Haber, в результате ДТП легкие травмы получили как минимум четыре человека, в том числе двое работников СМИ. Пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, в первом туре выборов действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего оппонента Кемаля Кылычдароглу почти на пять процентов голосов, однако поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%, борьба за пост президента Турции продолжилась.

Во втором туре за Эрдоган вновь обошел Кылычдароглу, набрав более 54% избирателей. Таким образом действующий президент останется на посту главы республики еще на пять лет.