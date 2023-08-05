«Может и ноги в раковине помыть». Экс-солистка группы «Тутси» Крайнова рассказала об изъянах Ольги Бузовой

Экс-солистка группы «Тутси» Крайнова рассказала об изъянах Ольги Бузовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дружба бывшей солистки группы «Тутси» Насти Крайновой и телеведущей Ольги Бузовой длится уже много лет. Крайнова написала для подруги несколько песен, в том числе «Выключим рассвет» и «Падать и подниматься». В YouTube-шоу «Говорим с любовью» артистка откровенно рассказала об изъянах Бузовой, заявив, что восхищается ей.

«Она поет неплохо – не Кристина Агилера, но Оля и не претендует на ее место. Наедине Оля совсем другая: она обычная девчонка – может и ноги в раковине помыть. Все мы не без изъянов», – призналась Крайнова.

Экс-солистка «Тутси» считает, что Бузовой «по барабану на хейтеров», потому фокус внимания на ней. Певица назвала телеведущую «очень умной девчонкой», с которой всегда есть о чем «почесать языками» и кого-то обсудить. Несмотря на то, что на сцене Бузова может вести себя надменно, в жизни она спокойная и милая, отметила артистка. В то же время, заявила она, экс-ведущую «Дома-2» себе же во благо лучше не трогать.

«Оля талантлива в том, в чем она талантлива. Не знаю того, у кого такая же большая популярность и стопроцентная узнаваемость. Если человек достиг таких результатов, как можно назвать его бездарным?» – добавила Крайнова.

Как писал сайт KP.RU, Ольга Бузова разоткровенничалась со своими подписчиками в соцсетях и призналась, что в настоящее время влюблена, и, как настоящая девочка, уже думает о свадьбе. Артистка призналась, что уже представляет, сколько у нее с будущим супругом будет детей, а также то, каким он будет отцом.