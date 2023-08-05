Снежные сугробы образовались в немецком Ройтлингене после грозы с градом

Сильная гроза с градом прошла в Ройтлингене в Германии, после нее на улицах города образовались снежные сугробы Фото: REUTERS

Сильная гроза с градом прошла в Ройтлингене в Германии, после нее на улицах города образовались снежные сугробы высотой в несколько сантиметров. Об этом в субботу, 5 августа, проинформировал портал Tagesschau.

«Из-за большого количества крупных градин в Ройтлингене середина лета была похожа на зиму», - сообщило издание.

Фото: REUTERS

Отмечается, что градины размером в один-два сантиметра забили канализацию и затопили дороги. По данным местных властей, высота снежного слоя в центре города составила 30 сантиметров. Для расчистки улиц пришлось задействовать снегоуборочную технику.

Отмечается, что пожарная команда, задействованная в ликвидации последствий стихии, совершила около 120 выездов. Сугробы вывозили на колесных погрузчиках и самосвалах на окраину Ройтлингена, где снежные сугробы позже растаяли.

Фото: REUTERS

Сайт KP.RU писал, что в конце июля 2020 года на юго-западе Москвы пошел снег. Тогда специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала случившееся вполне обычным погодным явлением. Эксперт пояснила, что речь идет о мелких градинах, «которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке». В таких условиях они имеют окраску, характерную для твердых осадков, в чем нет ничего необычного, а такое явление можно наблюдать каждый год.