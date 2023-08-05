10 человек пострадали после крушения маломерного судна в Карелии

10 человек пострадали после того, как маломерное судно с людьми на борту перевернулось в Карелии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Маломерное судно перевернулось в Карелии, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом в субботу, 5 июля, проинформировал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно», - написал Охлопков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 человек. Есть ли погибшие, пока неизвестно, отметил глава Минздрава.

Ранее сайт KP.RU писал, что круизный теплоход, на борту которого находился 81 человек, протаранил бетонный пирс на набережной в Ярославле. По информации ГУ МЧС по региону, пострадали три человека.

Также сообщалось, что в Москве произошло возгорание на теплоходе с людьми. Пожар случился в моторном отсеке во время движения. После этого судно причалило к берегу, людей высадили. Огонь ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.