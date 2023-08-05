Компания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву до 28 октября 2023 Фото: REUTERS

Авиакомпания «Туркменистан», приостановившая полеты в Москву с 1 августа, продлила ограничение до 28 октября 2023 года.

«С 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливается выполнение рейсов по маршруту «Ашхабад – Москва – Ашхабад». Полеты в Россию будут выполняться по маршруту «Ашхабад– Казань – Ашхабад», – сказано на сайте перевозчика.

Клиентам предлагается на выбор переоформление билетов на новый маршрут без удержаний сборов и возврат денег. В первом случае пассажирам необходимо будет самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета и пройти на регистрацию. Желающие вернуть деньги за билеты получат их без удержаний сборов, это будет возможно только в стране, где был приобретен билет.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа Авиакомпания «Туркменистан» объявила о приостановке полетов в Москву. Причиной послужила обстановка в Московской воздушной зоне, а также «оценка рисков в целях обеспечения безопасности полетов», объяснил перевозчик.