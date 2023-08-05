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НовостиПолитика5 августа 2023 14:42

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер «Сиг»

Во всемирной организации заявили, что не могут подтвердить сообщения об ударах ВСУ по танкеру
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер «Сиг»

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер «Сиг»

Фото: REUTERS

Организация объединенных наций призвала стороны конфликта воздержаться от его дальнейшей эскалации на фоне атаки Вооруженных сил Украины на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

«Мы видели сообщения об инциденте, ООН не может подтвердить их. Решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», – заявил ТАСС представитель всемирной организации.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.

Между тем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на российский танкер, назвав ее «логичным шагом» по отношению к РФ.