ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер «Сиг» Фото: REUTERS

Организация объединенных наций призвала стороны конфликта воздержаться от его дальнейшей эскалации на фоне атаки Вооруженных сил Украины на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

«Мы видели сообщения об инциденте, ООН не может подтвердить их. Решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», – заявил ТАСС представитель всемирной организации.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.

Между тем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на российский танкер, назвав ее «логичным шагом» по отношению к РФ.