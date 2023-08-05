Истребитель Су-30 подняли после обнаружения дрона ВВС США над Черным морем Фото: REUTERS

Российский истребитель Су-30 был поднят после обнаружения американского разведывательного беспилотника над Черным морем. Нарушения госграницы РФ допущено не было. Об этом в субботу, 5 августа, проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

«5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что для того, чтобы опознать цель, в воздух был поднят истребитель Су-30. Его экипаж выяснил, что над Черным морем находится разведывательный дрон MQ-9A Reaper ВВС США.

Когда к беспилотнику приблизился российский самолет, тот развернулся от госграницы России. Истребитель, в свою очередь, вернулся на аэродром. Как следствие, нарушения российской госграницы допущено не было.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа в севастопольской морской зоне силы Военно-морского флота РФ обнаружили надводный беспилотник. Позже глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что дрон уничтожен силами флота на большом отдалении от берега. Он также отметил, что все ограничения на движение водного транспорта, введенные в связи с обнаружением беспилотника, сняты.