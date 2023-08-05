«Санкции нам не страшны». Предприятия Алтайского края заменили продукцию из Испании, Италии, Германии и Канады

Фото: А. Федотов

Виктор Томенко рассказал Максиму Решетникову, что на алтайских заводах сегодня замещают продукцию из Испании, Италии, Германии и Канады и полностью закрывают потребности России в сельхозмашиностроении. По словам губернатора, по почвообрабатывающей технике Алтайский край — первый в стране, более 40% в стране производятся в регионе. Регион лидирует и в производстве фотосепараторов, зерносушилок.

«Импортозамещением наша промышленность занимается в течение нескольких лет. Мы продолжим поддерживать все проекты. Мы оказываем не только прямую финансовую поддержку, но это и работа по подготовке кадров, связанная с установлением контактов и с продвижением продукции», — пояснил Виктор Томенко.

Фото: А. Федотов

Максим Решетников выразил благодарность губернатору и его команде за грамотные региональные меры поддержки федеральных программ развития отечественного производства.

«Благодаря подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие. Это не только аграрный регион и промышленный регион. Это ещё и крайне перспективная для развития туризма территория”, — заявил Глава Минэкономразвития.

Максим Решетников подчеркнул, что те цифры роста, которая показывает российская экономика, рождаются, в том числе, и на предприятиях Алтайского края.

Фото: А. Федотов

«Уникальное развитие было заложено еще в советские времена. За последние 5 лет вся эта деятельность приобрела новый импульс и новые масштабы. Мы сейчас побывали на предприятиях, которые действительно активно производят новую продукцию, замещая уходящие западные компании. Завод прецизионных изделий — это жемчужина промышленности и Алтайского края, и России. Экономика растет вопреки всему, благодаря поддержке региона, которая началась еще в 2018-2019 годах. В том числе, это происходит благодаря местным коллективам», — сказал министр.

КСТАТИ

За последние два месяца в Алтайском крае побывали несколько федеральных министров. Ранее высокую оценку деятельности региональных властей дали министр труда РФ, министр здравоохранения РФ, министр сельского хозяйства РФ, а также глава правительства России Михаил Мишустин.

Фото: А. Федотов

КОНКРЕТНО

АНИТИМ входит в состав Алтайских машиностроительных заводов «АЛМАЗ». На предприятии локализованы все технологические переделы для выпуска сельскохозяйственных машин. Анитим стал соинвестором строительства промышленного технопарка в Барнауле. Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Алтайского края на условиях частно-государственного партнерства. Стоимость программы превышает 630 млн рублей. Срок сдачи объекта — первый квартал 2025 года. В результате на площади свыше 6000 кв. метров разместится порядка 12 резидентов, которые создадут более 70 рабочих мест.

«Алтайский завод прецизионных изделий» — единственный российский производитель полнокомплектных топливных систем для ПАО «КАМАЗ», Холдинга «Минский Моторный Завод» и других производителей двигателей для гражданских автомобилей и военной техники. В условиях западных рестрикций производство замещает продукцию концерна BOSCH. В этом году предприятие планирует удвоить объемы выпуска.