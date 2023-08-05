Росморречфлот: водолазы завершат обследование танкера «Сиг» до конца дня Фото: REUTERS

Водолазы завершат обследование танкера «Сиг», который получил пробоину в районе машинного отделения при атаке надводного беспилотника у Керченского пролива, до конца текущего дня. Об этом в субботу, 5 августа, проинформировал Росморречфлот.

Уточняется, что к месту стоянки танкера прибыли специалисты для проведения подводно-технических работ.

«До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Саму пробоину планируется заделать в течение воскресенья, 6 августа после того, как для проведения работ будут доставлены все необходимые материалы.

В Росморречфлоте добавили, что судно находится на плаву, внутрь вода не попадает, экипаж в порядке. Также не последовало и загрязнение окружающей среды.

Напомним, в Керченском проливе в результате украинской атаки получил небольшое повреждение танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности. То, что к случившемуся причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ), ранее подтвердил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Ранее Росморречфлот сообщал, что танкер после атаки беспилотников получил пробоину в районе машинного отделения.