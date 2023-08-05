Захарова: Россия решительно осуждает атаку Украины на гражданский танкер «Сиг» Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 5 августа, прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский танкер в Керченском проливе. Дипломат подчеркнула, что РФ решительно осуждает произошедшее.

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», - заявила Захарова, чья речь размещена на сайте МИД РФ.

Официальный представитель министерства также назвала случившееся варварской акцией и пообещала, что подобные действия не останутся без ответа, а те, кто организовал атаку, понесут наказание.

Напомним, в Керченском проливе в результате украинской атаки получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек не пострадал. То, что к случившемуся причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ), ранее подтвердил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.