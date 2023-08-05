Путин принес соболезнования в связи с кончиной первого президента Якутии Николаева Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 августа, обратился к жителям Якутии. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи со смертью первого главы республики Михаила Николаева.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева», - сказано в телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что Николаев по-настоящему любил свою родину, поэтому сделал многое для социально-экономического развития республики, а также сбережения самобытных традиций и обычаев земляков и повышения качества их жизни.

Глава государства также отметил вклад Николаева в укрепление межнационального мира в России.

Сайт KP.RU писал, что на 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев. Действующий глава республики Айсен Николаев отметил, что до последнего дня Михаил Николаев жил интересами людей.

Ранее также сообщалось, что 24 июля умер Александр Соловьев, бывший глава Удмуртии. Политик умер на 74 году жизни после продолжительной болезни.