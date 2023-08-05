Гражданка России погибла во время оползня в грузинском регионе Рача Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка Ксения Тричева умерла во время оползня, который сошел в грузинском регионе Рача. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на секцию интересов РФ в республике при посольстве Швейцарии.

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей», - сказано в заявлении ведомства.

В секции интересов уточнили, что тело было опознано одной из близких подруг Тричевой. Ведомство также выразило соболезнования родным погибшей гражданки РФ.

Напомним, оползень сошел в грузинском регионе Рача 3 августа 2023 года. В результате происшествия оказались повреждены мосты и дороги, пострадала гостиница «Сансет Шови».

Позже МВД Грузии проинформировало, что жертвами случившегося стали 11 человек. В пятницу, 4 августа, были обнаружены тела еще четверых человек, изначально сообщалось о семерых погибших.