Мужчина утонул на Кубани после того, как сделал предложение своей девушке Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мужчина утонул в реке в ночь на субботу, 5 августа, в Тимашевске в Краснодарском крае. Инцидент произошел после того, как молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

По информации KUBAN.KP.RU, парень и девушка прыгали с пирса в воду на одном из городских пляжей. В какой-то момент мужчина начал тонуть. На крики о помощи его подруги прибежали очевидцы, которые вытащили мужчину из воды. Но тот уже был без сознания.

Прибывшие на место спасатели пытались оказать молодому человеку первую помощь, но приехавшие позже врачи констатировали смерть.

Известно также, что молодые люди перед тем, как начаться купаться, употребляли алкоголь. Подруга утонувшего также рассказала, что в вечер, когда произошла трагедия, мужчина предложил ей выйти за него замуж.

Сайт KP.RU ранее писал, что спасатели спустя месяц поисков обнаружили тело 28-летнего спортсмена из Краснодара Артура Дамичари, пропавшего в Адыгее. Тело туриста было обнаружено спасателями в районе Гранитного каньона. Молодой человек не смог выплыть после прыжка в горную реку.