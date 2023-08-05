Блогер в Нью-Йорке пообещал раздать PlayStation и вызвал массовые беспорядки

Полиция Нью-Йорка разогнала встречу блогера с участием нескольких тысяч человек Фото: REUTERS

Сотрудникам полиции Нью-Йорка пришлось разгонять организованную популярным блогером Каем Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек, так как те устроили погромы. Об этом сообщила газета New York Times.

Издание проинформировало, что несколько тысяч человек пришли на встречу в центре Нью-Йорка после того, как Сенат в своих соцсетях пообещал, что раздаст участникам мероприятия PlayStation. В результате встреча переросла в погромы.

По данным газеты, в какой-то момент пришедшие на встречу начали кидаться в друг друга, а также в полицейских бутылками, камнями и мусором. В результате полицейским пришлось разогнать толпу.

Сколько человек были задержаны на встрече сотрудниками полиции, не сообщается. Однако, как пишет New York Times, есть пострадавшие среди правоохранителей.

Сенат, по данным издания, когда начались погромы, скрылся с места встречи, но позже был задержан полицейскими.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 8 мая 2023 года толпа провокаторов с украинскими флагами пыталась помешать проведению акции памяти воинов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в Париже, но ее разогнала французская полиция.