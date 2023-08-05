Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов на юге Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов на юге Молдавии из-за повреждения путей, произошедшего из-за экстремально высоких температур. Об этом проинформировала «Железная дорога Молдавии».

«На участке железнодорожных путей Кульма — Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов», - сказано в сообщении, размещенного в соцсетях госпредприятия.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что рельсы потеряли прочность вследствие экстремально высоких температур.

Госпредприятие также уточнило, что состав из 61 вагона направлялся со станции Бессарабка в порт Рени на Украине.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что четыре вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, а три вагона опрокинулись. Инцидент произошел вечером в среду, 2 августа.

Сайт KP.RU также писал о том, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе в Белгородской области. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.