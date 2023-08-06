Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника. Видеообращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.

Путин назвал железную дорогу важнейшей стратегической отраслью и отметил вклад в ее развитие представителей разных профессий. Это машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры.

Президент сделал краткий экскурс в историю развития железнодорожного транспорта в России и рассказал о приоритетах и перспективах совершенствования отрасли.

«В приоритетах – дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений», - сказал Путин, отметив, что ведётся разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, а также будет становиться современнее и облик вокзалов в российских городах.

Напомним, каждый год День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. Об истории этого праздника и его современных традициях читайте здесь на KP.RU.