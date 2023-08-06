В немецком Ройтлинге снегоуборочная техника убирает 30-сантиметровый слой града

В Германии выпал град слоем 30 сантиметров. Фото: REUTERS

Снегоуборочную технику задействовали коммунальные службы в немецком городе Ройтлингене после того, как регион накрыл сильнейший град. Об этом сообщает в субботу 5 августа агентство DPA.

Сообщается, что на улицах города работают снегоуборочные машины и почти 300 сотрудников коммунальных служб. В некоторых местах слой града достиг 30 сантиметров, а размер отдельных градин доходил до 1,8 сантиметра.

Сообщается, что пострадавших нет, но спасателям пришлось освобождать людей, застрявших из-за града в собственных автомобилях.

Город Ройтлинген находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Ранее сообщалось, что градины размером в один-два сантиметра забили канализацию и затопили дороги в Ройтлингене.

Тем временем в Словении продолжаются проливные дожди, вызвавшие разрушительные наводнения. Ущерб от наводнения в результате проливных дождей превысит 500 млн евро.