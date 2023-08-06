На саммите в Джидде решили создать рабочие группы по обсужденю «формулы Зеленского»

На консультациях по "мирной формуле Зеленского" в Саудовской Аравии решили создать рабочие группы. Фото: REUTERS

Рабочие группы будут созданы для обсуждения пунктов «формулы Зеленского» по урегулированию украинского конфликта. Такое решение принято на саммите в Саудовской Аравии, пишет издание Corriere della sera.

Сообщается также, что до конца года может состояться встреча глав государств, где будет обсуждаться этот вопрос.

Напомним, консультации по урегулированию конфликта на Украине начались в субботу, 5 июля, в Джидде в Саудовской Аравии. В двухдневных переговорах принимают участие представители порядка 30 стран. Большинство стран-участниц представлены советниками по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что на переговорах, которые продлятся два дня, будут затронуты 10 подтем, включая продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии по украинскому вопросу может быть небесполезной, если на ней Запад осознает тупиковость мирного плана Владимира Зеленского.