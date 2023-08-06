Десять человек пострадали от землетрясения магнитудой 5,5 на востоке Китая

В Китае 10 человек пострадали от землетрясения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять человек получили травмы из-за землетрясения, которое произошло в провинции Шаньдун на востоке Китая в воскресенье 6 августа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местное управление ЧС.

Сообщается также о 74 разрушенных домах.

По данным сейсмологического управления Китая, магнитуда землетрясения составляла 5,5, после него зафиксировано 52 афтершока.

В спасательных работах принимают участие 285 человек, спецтехника и специально обученные собаки.

Тем временем в Грузии спасатели нашли тело 17-го погибшего от схода оползня на курорте Шови. Из опасной зоны эвакуированы 200 человек.

Также сообщалось, что снегоуборочную технику задействовали коммунальные службы в немецком городе Ройтлингене после того, как регион накрыл сильнейший град. В некоторых местах слой града достиг 30 сантиметров, а размер отдельных градин доходил до 1,8 сантиметра.