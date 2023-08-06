РИА Новости: военные инструкторы из Дании и Великобритании готовили боевиков на базе «Азова»* на Украине

Иностранные инструкторы обучали украинских военных на базе "Азова"*. Фото: REUTERS

Военные специалисты из Дании и Великобритании принимали участие в подготовке украинских боевиков на базе «Азова»*. Инструкторы НАТО работали на базе, несмотря на то, что это вооруженное националистическое формирование из-за связей с неонацизмом исключено из военного финансирования США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.

В частности, речь идет о шести инструкторах из Дании, которые прибыли на Украину в 2021 году. Также на территории Украины в это время находились британские инструкторы.

Ранее сайт KP.RU писал, что инструкторы из Британии, Польши, Канады и других стран занимаются обучением украинских солдат. Учат подрывному делу и диверсиям, стрелять из гранатометов NLAW и тренируют подразделения ПВО. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что российская авиация нанесла удар по пункту дислокации зарубежных инструкторов ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

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