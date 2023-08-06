Икону «Спаса Нерукотворного» от Путина доставили бойцам Центрального военного округа

Подаренную Путиным икону привезли бойцам ЦВО в зону спецоперации. Фото: кадр из видео Минобороны.

Икона, которую передал в зону СВО президент России Владимир Путин, доставлена бойцам и командирам Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что на передовых позициях прошел молебен, верующие военнослужащие подошли к иконе и приняли причастие.

Речь идет об иконе «Спас Нерукотворный», которая принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Это каноническое изображение лика Иисуса Христа. По преданию, лик Христа отпечатался на платке, которым он вытер свое лицо. Этот образ изображался на знаменах русского воинства.

Напомним, в апреле 2023 года во время поездки в войска, участвующие в спецоперации, Владимир Путин подарил служивым копию иконы Спаса нерукотворного.

Позже икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Путиным военным, привезли в ДНР.