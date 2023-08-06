Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия готова создать отрасль беспилотных систем

Белоусов заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных авиационных систем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия готова к развитию новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем. Такое мнение выразил первый вице-премьер Андрей Белоусов на полях интенсива «Архипелаг-2023», который проходит в Новосибирске.

«У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов», - сказал Белоусов, отметив, что линейка самих БАС «практически полная», несмотря на отсутствие отдельных компонентов.

Также вице-премьер добавил, что некоторые отечественные образцы беспилотников находятся выше мирового уровня.

«Оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров», - отметил он.

Ранее KP.RU писал, что в начале июля Белоусов поручил регионам в сотрудничестве с Минпромторгом разработать программы развития беспилотных авиасистем до октября 2023 года.

Отметим также, что президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ.