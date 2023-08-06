Илон Маск сообщил, что оплатит судебные расходы пострадавшим за лайки в соцсети X

Маск пообещал оплатить судебные иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X Фото: REUTERS

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск пообещал несправедливо пострадавшим пользователям соцсети X (ранее Twitter) выплатить любые расходы на судебные иски за сделанные на платформе публикации или поставленные лайки.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы опубликовали или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет», - написал Маск на личной странице в соцсети с пометкой, что счета будут оплачены без каких-либо ограничений.

Ранее KP.RU писал о том, что, согласно заявлениям миллиардера Маска, в соцсети X в ближайшем будущем будет доступен только темный режим в рамках ребрендинга, в котором американец попрощался с существующей с 2006 года птицей и выбрал одну букву X. Зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев тогда с долей иронии отметил, что «где X, там V и Z».