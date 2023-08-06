В США больше не видят смысла в наступлении ВСУ

В случае прорыва первой линии обороны России ВСУ столкнутся с контратакой Фото: Александр КОЦ

В США считают, что продолжение наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не имеет смысла. Такое мнение в статье для Foreign Policy выразил бывший советник Пентагона, профессор политологии Массачусетского технологического института Барри Поузен.

По словам Поузена, уверенность Запада в успехе ВСУ основывается только на догадках о том, что у России якобы нет резервов.

Поузен считает, что если догадки западных стран окажутся неверными, то наступление ВСУ теряет весь смысл, потому что даже в случае прорыва первой линии обороны украинские войска столкнутся с контрнаступлением в свою сторону от ВС России.

Американский эксперт выразил мнение, что главными проблемами ВСУ станут отсутствие опыта, низкое количество военно-воздушных сил, а также мощности российской армии.

«Российская авиация, которая в последние недели была гораздо успешнее в наземных ударах, чем в начале конфликта, может еще больше замедлить продвижение Украины», - написал Поузен в своей статье.

Ранее KP.RU рассказал об огромных потерях ВСУ с момента начала их наступления 4 июня. Согласно данным Минобороны РФ, цифра ликвидированных украинских военнослужащих превышает отметку в 43 тысячи.