В Киеве установили трезубец на щит монумента «Родина-мать» вместо герба СССР

В Киеве безжалостно демонтируют щит монумента «Родина-мать» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рабочие в центре Киева установили украинский герб-трезубец на щит монумента «Родина-мать» вместо герба СССР. Об этом сообщает местное издание «Страна».

В настоящее время рабочие продолжают проводить монтаж панелей щита памятника, высота которого превышает 102 метра.

Установка трезубца была запланирована на 5 августа, однако рабочим помешал ветер и темнота, поэтому все действо было перенесено на воскресный день.

Напомним, работы по демонтажу советского герба на монументальной скульптуре «Родина-мать» в рамках предложенной в 2020 году так называемой «декоммунизации» были завершены 1 августа.

Ранее KP.RU писал о планах властей Киева переименовать монумент «Родина-мать» в «Украину-мать» ко Дню независимости Украины 24 августа. Именно на этот срок запланировано завершение всех работ.