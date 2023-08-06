Трамп заявил, что в случае победы на выборах начнет расследования против Байдена

Трамп хочет начать собственное расследование в отношении Байдена, но для этого ему нужно выиграть президентскую гонку Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания начнет уголовное расследование в отношении действующего главы Белого дома Джозефа Байдена.

«В свой первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в Конгрессе США, по поводу всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая, которые прямиком пошли в карманы преступной семьи Байдена», - заявил Трамп на мероприятии Республиканской партии в Южной Каролине.

Напомним, в настоящее время расследование проходит именно в отношении экс-американского президента Дональда Трампа. Ему вменяют три уголовных дела: фальсификацию документов, хранение секретных данных в своей резиденции, а также вмешательство в президентские выборы 2020 года и штурм Капитолия. В общей сложности 77-летнему Трампу грозит свыше 500 лет тюрьмы.

Ближайшие выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся в ноябре 2024 года. Трамп и Байден объявили, что будут участвовать в президентской гонке.