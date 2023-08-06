Мэр Донецка Кулемзин заявил о пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Азотный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские неонацисты обстреляли посёлок Азотный, расположенный в Куйбышевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале, что в результате обстрела есть пострадавшие.

«Поселок Азотный под огнём укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется», - пишет Кулемзин.

Ранее KP.RU сообщил, что деревню Кулига, в Курской области, также обстреляли утром 6 августа. В результате была повреждена местная школа, а также три жилых дома, автомобиль и трактор.