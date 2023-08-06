Белоусов: Россия произведёт порядка 18 тысяч различных беспилотников в 2024 году Фото: Минобороны РФ

Российские производители беспилотных летательных аппаратов выпустят в 2024 году около 18 тыс. разных, больших и средних гражданских БПЛА. Эта цифра не учитывает маленькие дроны, о чём сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время интенсива в Новосибирске.

«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч», — говорит Белоусов.

Также первый вице-премьер заявил, что до 1 сентября 2023 года правительство должно утвердить национальный проект, соответствующий производству беспилотников, и определить источники финансирования.

Ранее KP.RU сообщил, что Министерство обороны России показало видео работы операторов беспилотников в зоне проведения специальной военной операции.