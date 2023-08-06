«Такие мужчины всем нужны»: мать маньяка из Челябинска сделала жуткое заявление о своем сыне

Мать челябинского маньяка дала развернутый комментарий "Комсомолке" Фото: Егор ИВЛЕВ

Валентина Ческидова, мать мужчины, который похитил и насиловал девушку на протяжении почти 14 лет в поселке Смолино Челябинской области, объявила себя жертвой ситуации, но никак не преступницей. Об этом мать смолинского маньяка рассказала в большом интервью сайту «КП-Челябинск».

«Я не преступница... Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысяч рублей. Последнее отдавала», - сказала Ческидова, заверив, что за всё содеянное будет отвечать ее сын.

При этом пенсионерка не считает, что ее 51-летний сын Владимир Ческидов является маньяком. «Как можно человека маньяком называть, если он совершил одно убийство. Это убийца называется», - возмутилась она.

Осенью 2009 года Ческидов похитил 19-летнюю девушку и удерживал ее в плену в частном доме до тех пор, пока жертва по счастливой случайности не сбежала 30 июля этого года. По мнению матери Ческидова, девушки сами шли к ее сыну, ведь он не пьет, не курит, да и вообще «позитивный».

«Такие мужчины всем нужны. Трудяга», - сказала Ческидова, добавив еще одну деталь - маньяк, по ее словам, своей жертве не изменял.

«Он не гуляка. Если с одной живет, он не прелюбодействует на стороне. Эти 13 лет он только с ней был. А раньше, если случается трагедия, он снова искал девушку... Они к нему, как к липучке», - сказала она.

Ранее KP.RU писал, что, по словам Валентины Ческидовой, жертва ее сына жила в их доме как королева и никто ее якобы не удерживал.

Напомним, Владимир Ческидов оказался причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Смолинскому маньяку предъявлено обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании человека. Суд отправил его под арест до 30 сентября.