PERN: Одна нитка нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключена из-за утечки, фото: DPA/ТАСС

Польский оператор PERN, отвечающий за проходящую по территории Польши часть нефтепровода «Дружба», сообщил в своих социальных сетях об отключении одной из ниток, которая была направлена в сторону Германии. Причиной отключения называют утечку.

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», - говорится в публикации.

Как заявляют в компании, после обнаружения утечки нитка сразу была отключена, а поток газа по ней перекрыли. Вторая нитка работает штатно, согласно заявлениям представителей PERN, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

Также в компании добавили, что каких-либо рисков для польских автомобилистов нет - нефтеперерабатывающие заводы страны получают нефть согласно графику, перебоев не случилось.

Ранее KP.RU сообщил, что весной 2023 года стало известно о планах Киева подорвать нефтепровод «Дружба», либо устроить иную провокацию на этом объекте.