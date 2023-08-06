Число пострадавших из-за землетрясения на востоке Китая выросло до 21 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Китая, в провинции Шаньдунь, выросло до 21 человека. По предварительным данным 126 зданий были полностью разрушены. Об этом сообщили в эфире Центрального телевидения Китая, со ссылкой на данные властей.

Прежде было известно только о 10 пострадавших, однако данные были уточнены. Поисково-спасательные работы и подсчёт нанесённого ущерба продолжаются.

Напомним, в 21:23 по московскому времени (02:33 по местному), в субботу, в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу, началось землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг расположился неглубоко, всего в 10 километрах, из-за чего начались значительные разрушения.

Ранее KP.RU сообщил, что в Грузии 17 человек погибли в результате схода оползня в горах региона Рача. В районе происшествия находилась гостиница, также оказались разрушены мосты и дороги.