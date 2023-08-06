Экс-разведчик Риттер: Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой из-за НАТО

В НАТО заставили Зеленского вновь отправить механизированные батальоны ВСУ на убой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран НАТО вынудили украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз отправить на убой механизированные батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Риттера, в НАТО заставили Украину вернуться к массовым бронетанковым штурмам.

«Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — сказал американский эксперт.

В Североатлантическом альянсе недовольны ходом украинского наступления, от чего заставили Зеленского вернуться к натовской тактике штурмов. Однако, по словам Риттера, это больше похоже на массовое убийство на поле боя.

«Украинцы не победят», — констатировал эксперт.

Ранее KP.RU писал о том, что в США больше не видят смысла в украинском наступлении. Американцы хотят обвинить в провале Киев, а сами уйти.